أذربيجان: 13 إصابة بكورونا في 5 ديسمبر

باكو، 5 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 14 مصابا بالفيروس خلال 5 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و512 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و261 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و983 مريض منهم ويستمر علاج 268 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 878 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و383 ألف و253 فحص طبي.