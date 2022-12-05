باكو، 5 ديسمبر، (اذرتاج) لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد - 19 في أذربيجان خلال 5 ديسمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

AZERTAG.AZ : أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 5 ديسمبر

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