  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 5 ديسمبر

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٠]

    باكو، 5 ديسمبر، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد - 19 في أذربيجان خلال 5 ديسمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 5 ديسمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٥‎]
    الجزائر حريصة على توسيع العلاقات مع أذربيجان في مجال الأدوية
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]
    أذربيجان: 13 إصابة بكورونا في 5 ديسمبر
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٨]
    أذربيجان: تطعيم 268 جرعة من لقاح كورونا في 4 ديسمبر
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]
    أذربيجان: 47 إصابة بكورونا في 4 ديسمبر
    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 5 ديسمبر