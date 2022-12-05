رئيس الوزراء الاذربيجاني يجتمع مع مساعد الرئيس الروسي
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج)
اجتمع رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف مع مساعد الرئيس الروسي ايغور ليفيتين في 5 ديسمبر.
أفادت أذرتاج ان الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لتطوير علاقات الصداقة في المجالات الشتى بين أذربيجان وروسيا.
كما تناول اللقاء بحث المسائل الملحة في أجندة الشراكة المفيدة بين أذربيجان وروسيا.
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