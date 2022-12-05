  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء الاذربيجاني يجتمع مع مساعد الرئيس الروسي

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]

    باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج)

    اجتمع رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف مع مساعد الرئيس الروسي ايغور ليفيتين في 5 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لتطوير علاقات الصداقة في المجالات الشتى بين أذربيجان وروسيا.

    كما تناول اللقاء بحث المسائل الملحة في أجندة الشراكة المفيدة بين أذربيجان وروسيا.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الاذربيجاني يجتمع مع مساعد الرئيس الروسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٢]
    بحث تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بين أذربيجان والكويت
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
    احمد أوبالي: أبناء الشعب أي الاذربيجانيون الجنوبيون يثقون في رئيس أذربيجان
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٠]
    رئيس قناة "جوناز تي في" يتحدث عن عداوة إيران ضد أذربيجان
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٢]
    لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1994م – يوليو
    رئيس الوزراء الاذربيجاني يجتمع مع مساعد الرئيس الروسي