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    ناشط وطني: أكراد إيران يتم استيطانهم المكثف الى الحدود مع نخجوان

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    قال احمد أوبالي الناشط الوطني في أذربيجان الجنوبي رئيس قناة جوناز تي في في اجتماع تشاوري للخبراء في موضوع "إيران – الوجهة الجديدة" منعقد بمركز الدراسات العامة في 5 ديسمبر إن تركيا هي الأخرى قلقة بأية تغيرات داخل إيران لأن إيران يقيم فيها ممثلون عن عدد كبير من الأقوام والملل ويتكون اليوم في أذربيجان الغربية شريط تركي ويستمر استيطان الأكراد المكثف في أراضي كوردستان الإيرانية في الحدود مع نخجوان. وكان حزب العمال الكردستاني بي كا كا على روابط بإيران منذ تشكيله.

    وأوضح أوبالي أن حدود أذربيجان الغربية تمتد مع تركيا وجزء منها الى الحدود مع العراق. تتطور العلاقات التركية الأذربيجانية بسرعة وهذا يسرنا. وخيال العالم التركي قد بدأ يتحقق. والعالم التركي سوف يستكمل بضم أذربيجان الجنوبية. نحن في انتظار دعم من أخوتنا الأتراك. حوافزنا تأتي من أذربيجان.

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