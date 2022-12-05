الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع التركي مع الوفد المرافق له

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 5 ديسمبر وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار مع الوفد المرافق له الذي يتضمن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية وقائد القوات البرية وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية.

نقل خلوصي أكار تحيات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الى رئيس الدولة.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من التحيات فيما طلب بنقل تحياته هو الى رجب طيب أردوغان.

وتم التعبير في اللقاء عن كون عام 2022م عاما ناجحا من حيث تنمية علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا مع التشديد على المزيد من تعزز العلاقات في جميع المجالات ومن ضمنها المجال العسكري. ومن هذا المنطلق أشير الى أهمية كبيرة للتدريبات العسكرية المشتركة الأذربيجانية التركية المنظمة حاليا في البلد. وقيل إن أذربيجان وتركيا تواصلان الوقوف بعضهما الى جانب بعض الى الأبد.

وقال خلوصي أكار إن زيارته أذربيجان توافق مع عشية يوم ذكرى الزعيم العام حيدر علييف مؤكدا مرة أخرى على أن ذكرى الزعيم العام تحيا بالاحترام العميق في تركيا دائما.

وخلال المحادثات أشير خاصة الى دور اللقاءات المنظمة بين رئيسي أذربيجان وتركيا في تنمية العلاقات مع التشديد بامتنان على مواصلة التعاون الناجح في المجال العسكري على غرار جميع المجالات الأخرى على أساس قرارات حددها رئيسي الدولتين.

وتم التعبير عن اليقين من مساهمة زيارة خلوصي أكار للبلد في عمل توسيع العلاقات.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول آفاق التعاون.