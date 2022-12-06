طائرات "إف 16" التركية في التدريبات المشتركة في أذربيجان

باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج)

تشارك طائرات "إف-16" التركية في التدريبات العسكرية الأذربيجانية التركية المشتركة في أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان التدريبات تجرى في مدينة باكو ومحافظات استارا وجبرائل وايميشلي الواقعة في الحدود مع ايران، مع مشاركة عسكريين من التشكيلات المختلفة للجيش وآليات قتالية ومعدات الهندسة العسكرية للأغراض الخاصة ومعدات الطيران العسكرية للجيش الاذربيجاني والقوات المسلحة التركية.

بموجب الخطة، ينفذ العسكريون من وحدات القوات البرية والسلاح الجوي وقوات الأغراض الخاصة وقوات الهندسة العسكرية وقوات المدفعية والصواريخ للجيش الاذربيجاني بالتعاون مع عسكريين القوات المسلحة لتركيا مهاما قتالية تدريبية.

كذلك تنفذ في التدريبات مهام قتالية كتطبيق الطيران والمدفعية والتشكيلات الأخرى للجيش في العمليات القتالية من خلال استخدام الأساليب القتالية المعاصرة، وتنظيم نشاطاتها بشكل منسق، وبناء الجسور العائمة على الأنهار وإنزال المظلات في عمق العدو الوهمي.

وتركز هذه التدريبات العسكرية أساسا على ضمان التناسق القتالي للجيوش وتحسين إدارة المعارك، وتبادل الخبرات وزيادة مهارة العسكريين.