البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0101
أورو EUR 1 1.783
دولار أسترالي AUD 1 1.1433
روبل بيلاروس BYN 1 0.6731
ريال برازيلي BRL 1 0.3218
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0976
كرون دنماركي DKK 1 0.2397
لاري جورجي GEL 1 0.631
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188
دولار كندا CAD 1 1.2503
دينار الكويت KWD 1 5.536
رينجيت ماليزي MYR 1 0.388
بيسو المكسيك MXN 1 0.0862
جنيه مصري EGP 1 0.0691
لاي مولدوفا MDL 1 0.0872
كرون النرويج NOK 1 0.171
زلوتي بولندا PLN 1 0.3785
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0271
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2613
دولار سنغافورة SGD 1 1.2534
ريال السعودية SAR 1 0.4523
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674
دولار تايوان TWD 1 0.0556
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0753
كرون التشيك CZK 1 0.0734
يوان الصين CNY 1 0.2435
جنيه إنكلترا GBP 1 2.072
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.499
كرون السويد SEK 1 0.1631
فرنك سويسرا CHF 1 1.803
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1295
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.2419
بيسو تشيلي CLP 100 0.1897
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك