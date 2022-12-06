البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0101

أورو EUR 1 1.783

دولار أسترالي AUD 1 1.1433

روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

ريال برازيلي BRL 1 0.3218

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0976

كرون دنماركي DKK 1 0.2397

لاري جورجي GEL 1 0.631

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188

دولار كندا CAD 1 1.2503

دينار الكويت KWD 1 5.536

رينجيت ماليزي MYR 1 0.388

بيسو المكسيك MXN 1 0.0862

جنيه مصري EGP 1 0.0691

لاي مولدوفا MDL 1 0.0872

كرون النرويج NOK 1 0.171

زلوتي بولندا PLN 1 0.3785

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

روبل روسي RUB 1 0.0271

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2613

دولار سنغافورة SGD 1 1.2534

ريال السعودية SAR 1 0.4523

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

دولار تايوان TWD 1 0.0556

ليرة تركيا TRY 1 0.0912

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0753

كرون التشيك CZK 1 0.0734

يوان الصين CNY 1 0.2435

جنيه إنكلترا GBP 1 2.072

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.499

كرون السويد SEK 1 0.1631

فرنك سويسرا CHF 1 1.803

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1295

ليرة لبنان LBP 100 0.112

ين اليابان JPY 100 1.2419

بيسو تشيلي CLP 100 0.1897

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004