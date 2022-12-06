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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٠]

    باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0101

    أورو EUR 1 1.783

    دولار أسترالي AUD 1 1.1433

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

    ريال برازيلي BRL 1 0.3218

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0976

    كرون دنماركي DKK 1 0.2397

    لاري جورجي GEL 1 0.631

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188

    دولار كندا CAD 1 1.2503

    دينار الكويت KWD 1 5.536

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.388

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0862

    جنيه مصري EGP 1 0.0691

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0872

    كرون النرويج NOK 1 0.171

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3785

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0271

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2613

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2534

    ريال السعودية SAR 1 0.4523

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

    دولار تايوان TWD 1 0.0556

    ليرة تركيا TRY 1 0.0912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0753

    كرون التشيك CZK 1 0.0734

    يوان الصين CNY 1 0.2435

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.072

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.499

    كرون السويد SEK 1 0.1631

    فرنك سويسرا CHF 1 1.803

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1295

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.2419

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1897

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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