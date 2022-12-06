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    حجم التبادل التجاري بين روسيا وأذربيجان 3 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأخيرة

    ٠٦.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٣]

    باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج)

    كان حجم التبادل التجاري بين روسيا وأذربيجان 3 مليارات دولار في فترة شهري يناير – أكتوبر للعام الجاري، وهذا مؤشر كبير.

    أفادت أذرتاج ان وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف قال هذا في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

    أضاف بايراموف ان ممر النقل الدولي "الشمالي الجنوبي" يعمل حاليا وله إمكانيات كبيرة. قيل ان أذربيجان تشيد بمشاركة شركات روسية في أعمال إعادة إعمار قره باغ.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين روسيا وأذربيجان 3 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأخيرة
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