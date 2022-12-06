باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج) في لقاء جمع وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع نائب رئيس الوزراء التركمانستاني وزير الخارجية رشيد ميريدوف، نوقشت مسائل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

AZERTAG.AZ : تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركمانستان

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