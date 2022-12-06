تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركمانستان
AzerTAg.az
٠٦.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٥٠]
باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج)
في لقاء جمع وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع نائب رئيس الوزراء التركمانستاني وزير الخارجية رشيد ميريدوف، نوقشت مسائل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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