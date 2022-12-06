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    بحث تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بين أذربيجان والكويت

    ٠٦.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٢]

    باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج)

    التقى السفير إيميل كريموف سفير جمهورية أذربيجان في دولة الكويت بالمستشار عبدالعزيز سعود الجارالله مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية. قيل في اللقاء ان الدولتين تتعاونان بشكل وثيق في اطار المنظمات الدولية، منها في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ويسعى الدبلوماسيين من كلا البلدين الى المساهمة في تعزيز العلاقات في هذا المجال.

    وفي اللقاء الذي جمع السفير الاذربيجاني مع المستشار محمد يعقوب حياتي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، ناقش الطرفان آفاق تطوير التعاون في المجالات الشتى بين البلدين.

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