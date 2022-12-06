جاويش اوغلو: الممر الأوسط في محط اهتمام العالم حاليا

أنقرة، 5 ديسمبر، (أذرتاج)

تُعد تركيا حاليا أحد الأطراف الأكثر ثقة في الدبلوماسية الدولية. لأننا نفعل ما نقوله ونقول ما نفعله.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في خطابه في المؤتمر تحت عنوان "ريادة الأعمال والسياسة الخارجية الإنسانية لتركيا" الذي عقد في جامعة الحاج بيرام ولي في أنقرة.

قدم الوزير معلومات مستفيضة حول الاتجاهات المختلفة لسياسة السلام والاستقرار والتنمية في تركيا وذكر أنه بسبب نتائج الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المعروفة، فقد الممر الشمالي أهميته بينما توجه انتباه العالم الى الممر الأوسط (طريق النقل الدولي عبر بحر الخزر). وقال: "إن شاء الله سوف تدرك أرمينيا أيضا وستستفيد من المشاريع التي ستمر عبر هذا البلد أيضا".