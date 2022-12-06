وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي نظيره التركي

باكو، 5 ديسمبر، (أذرتاج)

وصل وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له في 5 ديسمبر في زيارة عمل إلى أذربيجان تلبية لدعوة وزير الدفاع الأذربيجاني. استقبل وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الضيوف في مطار حيدر علييف الدولي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه جرى حفل استقبال للوزير التركي في مقر الوزارة واستعرض وزيرا الدفاع لكلا البلدين امام حرس الشرف. تم عزف النشيد الوطني لأذربيجان وتركيا. وعقب استقباله بمراسم عسكرية، التقى وزير الدفاع وكبار مسئولين بالوزارة مع الوفد التركي.

شارك في اللقاء رئيس الأركان العامة للجمهورية التركية الجنرال يشار جولر وقائد القوات البرية الجنرال موسى أفسفار وقائد القوات الجوية الجنرال أتيلا غولان وقائد البحرية الأدميرال إركومنت تاتلي أوغلو والسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تركيا لدى أذربيجان جاهد باغجي ومسؤولون آخرون.

رحب الجنرال ذاكر حسنوف بالضيوف وأشار إلى تنمية التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا وشدد على أهمية توسيع الأعمال المنجزة في هذا الاتجاه.

وأعرب الجنرال خلوصي أكار عن ارتياحه لزيارته الى البلد الشقيق وشكر على حسن الضيافة وأشار إلى أن التحالف الاستراتيجي بين البلدين يقوم على أساس علاقات الصداقة والأخوة.

خلال الاجتماع، اكد الجانبان بشكل خاص على اهمية مناورة "القبضة الاخوية" المشتركة التي جرت في مدينة باكو وكذلك محافظات أستارا وجبرائيل وإيمشلي، وهذا على هامش اتفاقية التعاون في المجال العسكري بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا.

كما تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق تطوير التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والعسكرية - الفنية والتعليم العسكري وقضايا الأمن الإقليمي وغيرها.