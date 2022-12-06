الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية داغستان (محدث)

باكو، 6 ديسمبر، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس جمهورية داغستان التابعة لروسيا الاتحادية سيرجي مليكوف.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أشار في حديثه الى التعاون الناجح بين أذربيجان والكيانات التابعة للاتحاد الروسي منها جمهورية داغستان. وقال ان هذا يساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان وروسيا. وأضاف الرئيس إلهام علييف ان العلاقات بين الدولتين تشهد نموا ناجحا عام 2022 أيضا. وأكد الرئيس على أهمية الزيارات المتبادلة واللقاءات المثمرة في هذا المجال، واهمية المنتدى بين أذربيجان واقاليم روسيا الذي انعقد مؤخرا.

أشار الرئيس الاذربيجاني الى وجود علاقات تاريخية بين الشعبين على مدى قرون منوها الى تعزيز هذه العلاقات في وقتنا الحالي. أعرب إلهام علييف عن يقينه من ان تساهم زيارة سيرغي مليكوف الى أذربيجان في عمل توسيع التعاون بين أذربيجان وداغستان.

منح الرئيس إلهام علييف مستشارَ رئيس جمهورية داغستان محمد سعيدوفيتس قوربانوف وسام "المجد" تقديرا لنشاطه المثمر في تطوير علاقات الصداقة بين أذربيجان وروسيا وشعوب أذربيجان وداغستان.

ثم التقطت صور تذكارية.

ثم قدم الى الرئيس إلهام علييف تمثال منحوت كان حينذاك في غرفة عمل رجل الدولة والسياسي البارز عزيز علييف.

يجب الذكر ان عزيز علييف حال دون تهجير الشعب الداغستاني مثل شعوب القوقاز الأخرى في فترة قيادته داغستان خلال سنتي 1948-1942. تقديرا لخدماته هذه، قدم له مشايخ داغستان تمثال منحوت على شكل الحصان الذي يمتطيه طفل.