قرية مالاتكيشين لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية مالاتكيشين لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر اوختشوشاي وعلى سفح الجبل.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية في 22 أكتوبر عام 2020.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.