مناظر الشتاء في القرى الجبلية في توفوز غربي أذربيجان (صور)
AzerTAg.az
٠٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]
باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج)
اكتست محافظة توفوز غربي أذربيجان بحلتها البيضاء. بلغت سماكة الثلوج فيها 12-10 سم في مركز المحافظة و20-15 سم في المناطق الجبلية.
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