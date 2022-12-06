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    مناظر الشتاء في القرى الجبلية في توفوز غربي أذربيجان (صور)

    ٠٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]

    باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج)

    اكتست محافظة توفوز غربي أذربيجان بحلتها البيضاء. بلغت سماكة الثلوج فيها 12-10 سم في مركز المحافظة و20-15 سم في المناطق الجبلية.

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