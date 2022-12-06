زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 14 %

باكو، 6 ديسمبر، (اذرتاج)

تم الإعلان عن إحصائيات الصادرات غير النفطية لأذربيجان خلال اشهر يناير – نوفمبر من عام 2022.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة ترويج الصادرات والاستثمار ان صادرات المنتجات غير النفطية في أذربيجان ارتفعت بنسبة 14 في المائة خلال اشهر يناير – نوفمبر من عام 2022 وبلغت ملياران و688.09 مليون دولار.

وزادت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي وتجاوزت 302.13 مليون دولار في شهر نوفمبر من العام الحالي.

يذكر أن صادرات أذربيجان غير النفطية في عام 2021 زادت بنسبة 47.2 في المائة مقارنة بالعام السابق وبلغت ملياران و713.4 مليون دولار.