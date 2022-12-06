اختتام الجولة السادسة عشرة بدوري الممتاز – نتائج

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة السادسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

* خسر نفطجي الباكوي أمام قراباغ الأغدامي ضيفه بأربعة أهداف دون رد في مباراة منظمة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو قادها طاقم التحكيم بإدارة مسييف أمام 7000 مشجع.

وسجل أهداف الضيف كادي د37 ود83 وعبد الله الزبير د60 وشيدايف د67.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الأولى فيما أضاف 3 دقائق الى الشوط الثاني.

* تغلب غابالا على صبائل الباكوي بهدفين مقابل هدف في مباراة قادها طاقم التحكيم بإدارة الحكم أحمدوف على ملعب غابالا المركزي أمام 150 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض أبو عقل د35 واسكندروف د65 وهدف الضيف كيزيتو د5.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الفترة الثانية.

* وتعادل صباح الباكوي مع شاماخي ضيفه بهدف لكل واحد منهما في مباراة منظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو بإدارة طاقم التحكيم بقيادة حمزة زاده أمام 500 مشجع.

وفتح الحساب سيباليوس د2 لصالح صاحب الأرض ورد عليه بايراموف د88.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي بينما طرد لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الحمراء د24 من صاحب الأرض عن سلوك عدواني ود75 من الضيف عن مخالفة جسيمة.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الفترة الثانية.

* وخسر كبز الكنجوي أمام سومغايت ضيفه بهدف يتيم في مباراة أدارها طاقم التحكيم بقيادة قربانوف على ملعب كنجة المركزي أمام 300 مشجع..

وجاء هدف الضيف الوحيد من طرف حسينوف د89.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د83.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الفترة الثانية.

* كما تغلب زيرا الباكوي على توران طاووس الطاووسي بهدفين مقابل واحد في مباراة منظمة على ملعب مجمع زيرا الرياضي بضاحية باكو العاصمة بقيادة طاقم التحكيم بإدارة محمدوف أمام 200 مشجع.

وجاء هدفا صاحب الأرض من طرف فيليبيه د74 وبايراموف د84 مرماه وهدف الضيف من طرف حسينوف د86.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الفترة الثانية.