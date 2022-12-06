باكو، 6 ديسمبر، (أذرتاج) أقيم اليوم تمرين "يوم المراقب رفيع المستوى" بمشاركة أفراد من مختلف أنواع القوات التابعة للجيش الأذربيجاني والقوات المسلحة التركية ومعدات قتالية ومعدات الهندسية العسكرية للأغراض الخاصة والطيران العسكري. أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار وقادة أنواع أخرى من القوات شاهدوا التدريبات ميدانيا.

AZERTAG.AZ : الوزيران ذاكر حسنوف وخلوصي أكار يحضران "يوم المراقب رفيع المستوى"

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