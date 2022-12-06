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    تحطم طائرة من "النجوم التركية" في قونية

    ٠٦.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]

    إسطنبول، 6 ديسمبر، (اذرتاج)

    تحطمت طائرة من طراز F-5 تابعة لفريق "النجوم التركية" في ولاية قونية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الوطني التركية ان إحدى طائرات من طراز F-5 التابعة لشركة النجوم التركية تعرضت لحادث في قونية نتيجة اصطدامها بطائر وتوقفت المحركات ونجا الطيار بالقفز من الطائرة.

    تم نقل الطيار الى المستشفى للعلاج اللازمين ووصفت بحالته جيدة.

    AZERTAG.AZ :تحطم طائرة من "النجوم التركية" في قونية
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