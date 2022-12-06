إسطنبول، 6 ديسمبر، (اذرتاج) تحطمت طائرة من طراز F-5 تابعة لفريق "النجوم التركية" في ولاية قونية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الوطني التركية ان إحدى طائرات من طراز F-5 التابعة لشركة النجوم التركية تعرضت لحادث في قونية نتيجة اصطدامها بطائر وتوقفت المحركات ونجا الطيار بالقفز من الطائرة. تم نقل الطيار الى المستشفى للعلاج اللازمين ووصفت بحالته جيدة.

AZERTAG.AZ : تحطم طائرة من "النجوم التركية" في قونية

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