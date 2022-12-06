إيلون ماسك وجيف بيزوس ومشاهير آخرون يزورون باكو

باكو، 6 ديسمبر، (أذرتاج)

سيحضر مشاهير العالم منهم إيلون ماسك وجيف بيزوس المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي سيعقد في باكو في العام المقبل.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية كريستيان فيتنجر في الاجتماع مع السفارة والممثلين الدبلوماسيين العاملين في أذربيجان، فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي ستستضيفه باكو.

وقال إن أكثر من 6 آلاف ضيف من بينهم ممثلو وكالة "ناسا" و"المركز الوطني للأبحاث الفضائية و"إيرباص" و"بوينغ" و"وكالة استكشاف الفضاء اليابانية" و"وكالة الفضاء التركية" والعديد من المؤسسات الرائدة في مجال الفضاء وممثلو الدول سيحضرون مؤتمر "التحديات والفرص العالمية: لنمنح الفضاء فرصة "التي ستقام في باكو.