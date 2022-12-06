أذربيجان: 62 إصابة بكورونا في 6 ديسمبر

باكو، 6 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 62 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 37 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 6 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و574 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و298 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و984 مريض منهم ويستمر علاج 292 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2662 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و385 ألف و915 فحص طبي.