أذربيجان: تطعيم 307 جرعة من لقاح كورونا في 6 ديسمبر

باكو، 6 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 307 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 6 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 77 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و60 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 136 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و34 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و924 ألف و396 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و393 ألف و406 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و541 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و392 ألف و360 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و89 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.