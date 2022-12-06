رئيسا أذربيجان وتركيا يهنئان الجنود المشاركين في مناورات "قبضة الإخوة"

باكو، 6 ديسمبر، (أذرتاج)

هنأ الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ونظيره التركي رجب طيب أردوغان عناصر الجيش في البلدين بعد انتهاء مناورات "قبضة الإخوة" المشتركة بنجاح.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار المتواجد في باكو لحضور المناورات، إن "قبضة الإخوة" تكللت بالنجاح انطلاقات من مفهوم "شعب واحد في دولتين".

وأضاف أن المناورات المشتركة "بعثت القوة والثقة بالأصدقاء، والخوف والرعب لدى الأعداء".

وأشار إلى أن المناورات التي جرت في تضاريس وعرة وظروف جوية قاسية ستسهم في تعزيز قوة جيشي البلدين.

ولفت إلى أن مثل هذه المناورات تعزز التضامن والتعاون بين تركيا وأذربيجان، مشيرا إلى استحالة زرع الفرقة والفتنة بين أنقرة وباكو.

من جانبه، هنأ علييف العناصر المشاركة في المناورات المشتركة مشيرا أنها تؤكد التضامن والتكاتف القائم بين أنقرة وباكو.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، يتواجدان في باكو لحضور مناورات "قبضة الإخوة" المشتركة بين تركيا وأذربيجان.