رئيس الوزراء يستقبل رئيس داغستان

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 6 ديسمبر برئيس جمهورية داغستان للاتحاد الروسي سيرغي ملكوف الذي يزور البلد حاليا.

قال مجلس الوزراء في بيان إن اللقاء شهد التعبير عن الارتياح من تطور العلاقات بين أذربيجان وداغستان في مختلف المجالات مع طرح آفاق الفعاليات المتبادلة الخاصة بالجوانب ذات الاهتمام المشترك على بساط البحث.

وأعرب الطرفان عن يقينهما من أن التعاون القائم بين أذربيجان وداغستان يواصل تمهيد ظروف للمزيد من توطد الشراكة ذات المنفعة المتبادلة الأذربيجانية الروسية.