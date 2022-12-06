ناشط وطني: أذربيجان الجنوبية عشية انقلاب جديد
AzerTAg.az
٠٦.١٢.٢٠٢٢ [٢٠:٢٥]
باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج
قال الناشط الوطني لأذربيجان الجنوبية مؤسس قناة "جوناز تي في" والمهاجر السياسي احمد أوبالي في لقاء مع نواب المجلس الوطني في 6 ديسمبر بمركز الدراسات الاجتماعية في باكو إن أذربيجان الجنوبية عشية انقلاب جديد ويطالب الناس بحقوقهم ويريدون التعلم بلغتهم الأم.
وابلغ الناشط الوطني لأذربيجان الجنوبية أن المادة الـ15 من القانون الإيراني تنص على أن الشعوب غير الفارسية والمقيمة في ايران تملك الحق في التعليم بلغاتها الأم ولكن المطالبين بتحقيق هذا الحق يتم اعتقالهم وحبسهم ويتعرضون للاضطهاد ويمضون حياتهم في الزنزانات والسجون.
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