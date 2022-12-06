أحمد أوبالي: نريد استعادة هويتنا الوطنية

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

قال الناشط الوطني لأذربيجان الجنوبية مؤسس قناة "جوناز تي في" والمهاجر السياسي احمد أوبالي في لقاء مع نواب المجلس الوطني بمركز الدراسات الاجتماعية في باكو في 6 ديسمبر إن الحب للوطن يزداد كلما يبتعد الانسان عن الوطن والحمد لله استعادت أذربيجان أراضيها المحتلة بالإرادة السياسية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعد احتلال دام حوالي 30 عاما ويسرنا أن الكرامة الوطنية لجميع الأذربيجانيين عادت الى أنفسنا والناس في أذربيجان الجنوبية يسرون جدا بهذا الظفر.

إن الرئيس إلهام علييف يحبونه كفاتح ليس في أذربيجان فقط بل ولكن في أذربيجان الجنوبية أيضا.

وابلغ أن لغتنا محظورة وحقوقنا مسلوبة وأراضينا محتلة ويريدون إنشاء شريط كردي كبير وقد حققوا اهدافهم الى درجة معينة.

وقال أوبالي إن فكرنا هو استعادة هويتنا الوطنية ونرجو دولة أذربيجان ألا تنسانا وإننا إما أن نصير من الفرس وإما أن نستعيد هويتنا التركية.