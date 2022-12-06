رئيس اللجنة البرلمانية : إيران لم تقدم أي دعم الى أذربيجان التي عانت من النزاع خلال 30 سنة

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس اللجنة البرلمانية الاذربيجانية للدفاع والأمن ومحاربة الفساد ضيافت عسكروف إن ايران لم تقدم أي دعم الى أذربيجان التي عانت من النزاع خلال 30 سنة، حيث أن جارتنا الجنوبية وقفت دوما الى جانب أرمينيا المعتدية رغم أننا نتقاسم دينا واحدا وهي تواصل سياستها هذه اليوم.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية إن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد بعث برسالة، في كلمة القاها في اجتماع القمة الـ9 لمنظمة الدول التركية المنعقدة في سمرقند في شهر نوفمبر، إن الدولة الاذربيجانية تعير اهتماما خاصا لضمان حقوق وحريات وامن الأذربيجانيين المقيمين في البلاد الأجنبية وستواصل هذا.