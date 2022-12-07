شئون الجمارك البحرينية ولجنة الجمارك الأذربيجانية توقعان اتفاقية تعاون في الشئون الجمركية

باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)

وقعت شئون الجمارك بمملكة البحرين ولجنة الجمارك الحكومية بجمهورية أذربيجان اتفاقية بشأن التعاون المتبادل في الشئون الجمركية لكلا البلدين الصديقين، ذلك على هامش اجتماع لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية في دورته الـــ (87) الذي يقام في مملكة البحرين في الفترة من 5 – 7 ديسمبر 2022م.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صحيفة "الوطن" البحرينية ان رئيس الجمارك رئيس منظمة الجمارك العالمية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عبر عن اعتزازه بهذه الخطوة التي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، والتي تأتي في إطار رغبة البلدين في تعزيز وتطوير التعاون المشترك بينهما خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في المجالات الجمركية.

وتضم الاتفاقية تبادل المعلومات التي من شأنها رفع كفاءة تطبيق الإجراءات الجمركية وتبادل الخبرات فيما يخص الرقابة الجمركية والمعلومات والتقنيات في وسائل المنع، والتحري عن المخالفات الجمركية والتشريعات والإجراءات واللوائح الجمركية سارية المفعول في البلدين وكيفية تطبيقها بالجمارك والمنافذ الحدودية.

وقد وقع على الوثيقة رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة من جانب جمارك البحرين، ومن جانب لجنة الجمارك الحكومية بجمهورية أذربيجان القائم بأعمال رئيس لجنة الجمارك الحكومية شاهين باغيروف.