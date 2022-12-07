البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0102

أورو EUR 1 1.7602

دولار أسترالي AUD 1 1.1381

روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

ريال برازيلي BRL 1 0.3218

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1003

كرون دنماركي DKK 1 0.2367

لاري جورجي GEL 1 0.6273

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

دولار كندا CAD 1 1.2523

دينار الكويت KWD 1 5.525

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3798

بيسو المكسيك MXN 1 0.0885

جنيه مصري EGP 1 0.0692

لاي مولدوفا MDL 1 0.0878

كرون النرويج NOK 1 0.1703

زلوتي بولندا PLN 1 0.3767

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

روبل روسي RUB 1 0.0279

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2342

دولار سنغافورة SGD 1 1.2397

ريال السعودية SAR 1 0.4524

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

دولار تايوان TWD 1 0.0551

ليرة تركيا TRY 1 0.0912

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0573

كرون التشيك CZK 1 0.0723

يوان الصين CNY 1 0.238

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0373

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4939

كرون السويد SEK 1 0.1609

فرنك سويسرا CHF 1 1.7852

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289

ليرة لبنان LBP 100 0.1122

ين اليابان JPY 100 1.2263

بيسو تشيلي CLP 100 0.1881

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

ريال إيران IRR 100 0.004