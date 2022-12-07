وفد النيابة العامة الأذربيجانية شارك في اعمال اجتماع كبار الموظفين للأجهزة انفاذ قانون مكافحة الفساد في دول التعاون الإسلامي

باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)

أقيم في مقر الأمانة العامة، اجتماع كبار الموظفين التحضيري للاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لإقرار اتفاقية مكة المكرمة.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة ان الاجتماع استغرق يومين ونوقش الاجتماع الوزاري المخطط عقده في 20 و21 ديسمبر عام 2022 واعتمدت الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إن هذا الصرح القانوني سيشكل لبنة جديدة في البناء المؤسساتي والقاعدي للمنظومة القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتالي سيساهم في الحد من التأثيرات السلبية لظاهرة الفساد على المجتمعات الإسلامية التي تقوض التنمية وتهدد أمن الدول وتعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.

وأضاف أن مشروع الاتفاقية يعبر عن مدى اهتمام الدول الأعضاء في المنظمة بموضوع الفساد لا سيما أن العالم الإسلامي في أمسّ الحاجة لتأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة وتكريس مبادئ الحكومة الرشيدة وعلى ضرورة تجسيدها في الأنظمة الإدارية والقانونية للدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة دوليا.

تحدث رئيس إدارة التعاون القانوني الدولي لدى النيابة العامة الأذربيجانية إركين عليخانوف عن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في البلد والاعمال المقامة لاستعادة الممتلكات المسلوبة.