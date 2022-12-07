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    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤٠]

    باكو، 7 ديسمبر، (اذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في البورصات العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 79.54 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.19 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 74.38 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.13 دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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