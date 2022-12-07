باكو، 7 ديسمبر، (اذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل تدشين الناقلة من الجيل الجديد، الحاملة اسم "الاكاديمي خوشبخت يوسفزاده" للجمعية المساهمة "ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية". أفادت وكالة أذرتاج ان رؤوف ولييف رئيس الجمعية المساهمة "ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية" أحاط رئيس الدولة علما بالناقلة من الجيل الجديد.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين ناقلة "الأكاديمي خوشبخت يوسفزاده"

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