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    انخفاض سعر برميل من "آذري لايت"

    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎٧]

    باكو، 7 ديسمبر، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 82.09 دولار بعد انخفاض مسجل قدر 5 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط الأذربيجاني بلغ أوجه خلال العام الجاري في 9 مارس حيث شهد 135.99 دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل من "آذري لايت"
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