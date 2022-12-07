انخفاض سعر برميل من "آذري لايت"
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٥٧]
باكو، 7 ديسمبر، (اذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 82.09 دولار بعد انخفاض مسجل قدر 5 دولار.
يذكر أن سعر برميل النفط الأذربيجاني بلغ أوجه خلال العام الجاري في 9 مارس حيث شهد 135.99 دولار.
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