3.2 مليار دولار إجمالي قيمة مشاريع نفذها البنك الدولي في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٢]
باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)
نفذ البنك الدولي 49 مشروعا بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار حتى الآن في أذربيجان.
أفادت أذرتاج ان نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني صمد بشيروف قال في 7 ديسمبر في حفل عرض تقرير "أذربيجان نحو التنمية الخضراء" ان 3 مشاريع يجري تنفيذها حاليا.
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