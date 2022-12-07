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    3.2 مليار دولار إجمالي قيمة مشاريع نفذها البنك الدولي في أذربيجان

    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٢]

    باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)

    نفذ البنك الدولي 49 مشروعا بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار حتى الآن في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج ان نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني صمد بشيروف قال في 7 ديسمبر في حفل عرض تقرير "أذربيجان نحو التنمية الخضراء" ان 3 مشاريع يجري تنفيذها حاليا.

    AZERTAG.AZ :3.2 مليار دولار إجمالي قيمة مشاريع نفذها البنك الدولي في أذربيجان
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