الرئيس إلهام علييف يلتقي والي ولاية أستراخان
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٨]
باكو، 7 ديسمبر، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 7 ديسمبر والي ولاية أستراخان للاتحاد الروسي ايغور بابوشكين مع الوفد المرافق له.
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