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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي والي ولاية أستراخان

    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٨]

    باكو، 7 ديسمبر، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 7 ديسمبر والي ولاية أستراخان للاتحاد الروسي ايغور بابوشكين مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي والي ولاية أستراخان
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