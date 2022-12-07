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    سياسة


    الرئيس أردوغان: سنواصل خطواتنا المشتركة مع أذربيجان

    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٤:١٥‎]

    باكو، 7 ديسمبر، (أذرتاج)

    أقيم اليوم (في 6 ديسمبر) تدريب عسكري في اذربيجان. وكان هذا تدريب مشترك نفذ مع أشقائنا الأذربيجانيين. لقد انتهى التدريب الذي قضاها إخواننا وجنودنا وقادتنا معا وأجرينا اتصالا هاتفيا معهم وقدمنا لهم التهاني. كان الهدف الرئيسي هو مشاركتهم تلك الحماسة والسرور.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديثه عن تدريب "قبضة الاخوة" في أذربيجان اثناء كلمته في مؤتمر اتحاد جمعيات أصحاب العمل التركية.

    وأكد رئيس الدولة التركية أن الهدف من التدريبات هو حل المشاكل التي قد تحدث على الحدود على الفور. وذكر أنه ناقش الوضع مع نظيره الاذربيجاني إلهام علييف قائلا: "وضعنا خطة معا واتخذنا خطوات".

    قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن العمليات توحد الاخوة الأذربيجانية التركية تحت مفهوم "أمة واحدة في دولتين". وأضاف: "سنواصل الخطوات التي اتخذناها".

    AZERTAG.AZ :الرئيس أردوغان: سنواصل خطواتنا المشتركة مع أذربيجان
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