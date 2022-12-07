دورة تدريب في إطار "برنامج توسيع تعليم الدفاع" للناتو في باكو

باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)

انطلقت في جامعة الدفاع الوطنية بباكو دورة تدريب في موضوع "إعداد مديري النظام للتعليم عن بعد" في إطار "برنامج توسيع تعليم الدفاع" للناتو.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان خبراء الناتو في التعليم عن بعد ينظمون دورات تدريب في مواضيع منصة ILIAS لنظام إدارة التعليم في الانترنت وامكانيات المنصة ووظائفها وانشاء المولتيميديا وغيرها.

ستستمر الدورة حتى 9 ديسمبر وستقدم في الختام شهادات للمشاركين.