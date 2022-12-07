باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج) قال ممثل وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ماسيم محمدوف في حديثه مع الصحفيين في 7 ديسمبر ان اقتراحات بشأن خطة عمل اعد من قبل الجانب الاذربيجاني قدمت اليوم في مقر قوات حفظ السلام الروسية في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه مؤقتا. تتضمن الاقتراحات العمل لمنع الاستغلال غير القانوني لمنجمي دميرلي وقيزيلبولاق وتقييم الاضرار البيئية الناجمة منه. أضاف ان الجانب الاذربيجاني يأمل في مواصلة العمل منذ الغد.

AZERTAG.AZ : خبراء بيئة أذربيجان يواصلون أعمالهم لمنع الاستغلال غير القانوني لمنجمي دميرلي وقيزيلبولاق في قره باغ

اقتراحات أذربيجان قدمت الى قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة فيها مؤقتا

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