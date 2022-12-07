قرية ساريحاجيلي لمحافظة اغدام (صور)
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)
تقع قرية ساريحاجيلي لمحافظة اغدام في سهل "قره باغ".
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في 23 يوليو عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل خلال فترة الاحتلال.
تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بناء على البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 1010 بعد الانتصار المجيد للجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
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