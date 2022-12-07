مسلحون أرمن في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية يطلقون النار على الجيش الأذربيجاني

باكو، 7 ديسمبر، (اذرتاج)

تعرض موقع الجيش الاذربيجاني في قرية آغقايا لمحافظة كلبجر لإطلاق النار في الساعة 12:40 في 7 ديسمبر من قبل أعضاء العصابات الارمينية المسلحة غير الشرعية في الأراضي الأذربيجانية الموجودة تحت دائرة مسئولية قوات حفظ السلام الروسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.