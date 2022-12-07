"البيئة" الأذربيجانية وقيادة قوات حفظ السلام الروسية تناقشان مسائل مكافحة تهريب المناجم في قره باغ

باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج)

أجرى فريق المتابعة المكون من ممثلي وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية وجهاز شئون الممتلكات لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية وشركة "اذري غولد" الأذربيجانية للذهب لقاء في 7 ديسمبر مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية، التي تنتشر مؤقتا في جزء من الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني، ذلك استمرارا لمناقشات 3 ديسمبر.

نوقشت في اللقاء مسائل ضرورة التفقد الميداني للمناجم لاسيما منجم الذهب "قيزيلبولاق" ومنجم النحاس والمولبدين "دميرلي"، ووقف استغلالها غير القانوني واجراء متابعات وجرد في الاتجاهات المختلفة، وجرد الممتلكات وتقييم الاضرار على البيئة المحيطة والمياه الجوفية والارضية وتقييم المخاطر وإزالة نتائج الضرر.

ستستمر لقاءات.