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    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 8 ديسمبر

    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٩]

    باكو، 7 ديسمبر، (اذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 8 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 8 ديسمبر
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