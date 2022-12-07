خط أنابيب "تاب" ثاني مصدر لإمداد الغاز الى إيطاليا

روما، 7 ديسمبر، (أذرتاج)

يعتبر خط أنابيب "تاب" الذي ينقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا مصدرا ثانيا لإمدادات الغاز إلى إيطاليا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات نشرتها وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية.

في أكتوبر من العام الجاري زادت مساهمة خط أنابيب "تاب" في طلب إيطاليا على الغاز بنسبة 21 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

يذكر أنه تم نقل أكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عبر خط أنابيب "تاب" خلال العام الجاري.

بدأ "تاب" نقل الغاز التجاري في شهر ديسمبر عام 2020. ينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "شاه دينيز" الضخم في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى أوروبا. ينضم "تاب" إلى خط أنابيب "تاناب" على الحدود التركية اليونانية ويمر عبر اليونان وألبانيا والبحر الأدرياتيكي إلى الساحل في جنوب إيطاليا.

سيسهل خط الأنابيب إمداد الغاز الى دول جنوب شرق أوروبا عبر انتركونيكتور واعد. خط أنابيب "تاب" له أهمية استراتيجية واقتصادية لأوروبا.