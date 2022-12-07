اختتام الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى – نتائج

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

* تغلب شاماخي الرديف على كبز الكنجوي الرديف بهدف دون رد في مباراة منظمة على ملعب شاماخي المركزي بقيادة الحكم علييف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدف صاحب الأرض الوحيد من طرف رستم د90+2.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض ومثلهما من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتًا بدل الضائع الى الفترة الأولى فيما أضاف دقيقتين الى الفترة الثانية.

* كما حقق ايميشلي فوزا على سومغايت الرديف ضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قادها الحكم جليلوف على ملعب مجمع ساعتلي الأولمبي الرياضي أمام 50 مشجعا.

وجاءت أهداف صاحب الأرض من طرف بايراموف د1 مرماه وتقيزاده د41 وعلييف د47 وهدفي الضيف من جانب قولييف د78 ومحمدوف د89 فيما أهدر لاعب الضيف تسجيل هدف من ركلة الجزاء د87.

وأنذر الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

* وخسر قراباغ الأغدامي الرديف أمام زيرا الباكوي الرديف ضيفه بهدف دون رد في مباراة منظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة بقيادة الحكم اسماعيلوف أمام 30 مشجعا.

وسجل هدف الضيف الوحيد من طرف فرمانوف د30.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

* وتعادل زاقاتالا مع توران طاووس الطاووسي الرديف بهدف لكل واحد منهما في مباراة قادها الحكم بايراموف على ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب قهرمانلي د7 لصالح صاحب الأرض فيما أدرك الضيف التعادل عن طرف قاسموف د90+4.

وأنذر الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و5 دقائق الى الفترة الثانية.

* وتغلب نفطجي الباكوي الرديف على غابالا الرديف بهدف يتيم في مباراة منظمة على الملعب الرابع التابع لمركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة باكو بإدارة الحكم رحيموف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدف صاحب الأرض أبو ذروف د13.

ولم يسجل الحكم مخالفة.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

* وخسر صبائل الباكوي الرديف أمام أراز نخجوان بهدفين دون رد في مباراة أدارها الحكم إيمان زاده على ملعب أي اس كو أرينا بالعاصمة باكو أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي الضيف قربانوف د54 ود71.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الراض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

* وتغلب قراداغ لوكباتان الباكوي على نادي الجيش الرياضي المركزي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة منظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بحي قراداغ للعاصمة باكو بقيادة الحكم أومودلو أمام 30 مشجعا.

وسجل أهداف صاحب الأرض مراد د7 ومهدي د51 وصابر د76.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و5 دقائق الى الفترة الثانية.