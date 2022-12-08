باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج) وصل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا عيدي راما في زيارة عمل الى جمهورية أذربيجان في 7 ديسمبر. أفادت أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم رئيس وزراء ألبانيا. استقبل نائب رئيس الوزراء علي احمدوف ونائب رئيس الوزراء الخارجية فارض رضايف وكبار المسئولين الآخرين الضيفَ الرفيع المستوى في ارض المطار.

AZERTAG.AZ : رئيس وزراء ألبانيا في زيارة عمل الى أذربيجان

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