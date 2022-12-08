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    العثور على حيوانات الفقمة النافقة في الساحل الاذربيجاني المطل على بحر الخزر

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج)

    تم العثور على 17 من حيوانات الفقمة النافقة في السواحل الأذربيجانية المطلة على بحر الخزر. قد جرفها البحر على سواحل بلدة ايستيسو وقرى تيكانلوبا وسيدلي ونابران لمحافظة خاتشماز شمال أذربيجان.

    لم يتضح سبب نفوق الحيوانات. يجري التحقيق في تحديد سبب النفوق.

    يشار الى انه تم العثور مؤخرا على حوالي 2500 من حيوانات الفقمة النافقة قرب سواحل داغستان التابعة للاتحاد الروسي من بحر الخزر.

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