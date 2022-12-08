تأسيس مقر ميداني بسبب النفوق الجماعي لحيوانات الفقمة في بحر الخزر

باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج)

ينشأ مقر ميداني بسبب النفوق الجماعي لحيوانات الفقمة في سواحل داغستان المطلة على بحر الخزر.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية ان مجلس الوزراء الداغستاني كتب في بيان له في قناة تلغرام ان المقر سيضم كلا من ممثلي الهيئات الروسية لمراقبة الطبيعة والاحتياطيات السمكية ومعهد الموارد البيولوجية لبحر الخزر، كذلك رؤساء البلديات والعلماء. سيصدر قريبا مرسوم بهذا الشأن.