البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.01
أورو EUR 1 1.7849
دولار أسترالي AUD 1 1.1415
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3259
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0988
كرون دنماركي DKK 1 0.24
لاري جورجي GEL 1 0.6332
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182
دولار كندا CAD 1 1.2429
دينار الكويت KWD 1 5.5387
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3858
بيسو المكسيك MXN 1 0.0862
جنيه مصري EGP 1 0.069
لاي مولدوفا MDL 1 0.0877
كرون النرويج NOK 1 0.1695
زلوتي بولندا PLN 1 0.3799
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02
روبل روسي RUB 1 0.027
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2503
دولار سنغافورة SGD 1 1.2523
ريال السعودية SAR 1 0.4521
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674
دولار تايوان TWD 1 0.0554
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0801
كرون التشيك CZK 1 0.0735
يوان الصين CNY 1 0.2437
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0713
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4949
كرون السويد SEK 1 0.1635
فرنك سويسرا CHF 1 1.8048
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1286
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.2412
بيسو تشيلي CLP 100 0.1963
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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