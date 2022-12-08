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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٤]

    باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.01

    أورو EUR 1 1.7849

    دولار أسترالي AUD 1 1.1415

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3259

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0988

    كرون دنماركي DKK 1 0.24

    لاري جورجي GEL 1 0.6332

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182

    دولار كندا CAD 1 1.2429

    دينار الكويت KWD 1 5.5387

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3858

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0862

    جنيه مصري EGP 1 0.069

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0877

    كرون النرويج NOK 1 0.1695

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3799

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

    روبل روسي RUB 1 0.027

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2503

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2523

    ريال السعودية SAR 1 0.4521

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

    دولار تايوان TWD 1 0.0554

    ليرة تركيا TRY 1 0.0912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0801

    كرون التشيك CZK 1 0.0735

    يوان الصين CNY 1 0.2437

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0713

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4949

    كرون السويد SEK 1 0.1635

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8048

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1286

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.2412

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1963

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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