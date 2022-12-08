البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.01

أورو EUR 1 1.7849

دولار أسترالي AUD 1 1.1415

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3259

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0988

كرون دنماركي DKK 1 0.24

لاري جورجي GEL 1 0.6332

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182

دولار كندا CAD 1 1.2429

دينار الكويت KWD 1 5.5387

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3858

بيسو المكسيك MXN 1 0.0862

جنيه مصري EGP 1 0.069

لاي مولدوفا MDL 1 0.0877

كرون النرويج NOK 1 0.1695

زلوتي بولندا PLN 1 0.3799

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

روبل روسي RUB 1 0.027

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2503

دولار سنغافورة SGD 1 1.2523

ريال السعودية SAR 1 0.4521

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

دولار تايوان TWD 1 0.0554

ليرة تركيا TRY 1 0.0912

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0801

كرون التشيك CZK 1 0.0735

يوان الصين CNY 1 0.2437

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0713

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4949

كرون السويد SEK 1 0.1635

فرنك سويسرا CHF 1 1.8048

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1286

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.2412

بيسو تشيلي CLP 100 0.1963

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004