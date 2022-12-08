أذربيجان: تطعيم 238 جرعة من لقاح كورونا في 7 ديسمبر

باكو، 8 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 238 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 58 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و34 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 120 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و26 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و924 ألف و634 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و393 ألف و464 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و575 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و392 ألف و480 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و115 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.