تراجع سعر نفط "برنت"
AzerTAg.az
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]
باكو، 8 ديسمبر، (أذرتاج)
انخفض برميل البترول من نوع "برنت" الى 77 دولارا للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر من عام 2021.
أفادت وكالة اذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 76.94 دولار لشهر فبراير في بورصة لندن بعد انخفاضه 3.53 دولار.
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